Главный тренер «Спартака» Станкович повторил достижение Романцева и Карреры

«Спартак» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 18-го тура РПЛ со счётом 3:0 и одержал шестую победу подряд в турнире. Таким образом, главный тренер «Спартака» Деян Станкович повторил достижение других тренеров красно-белых Олега Романцева и Массимо Карреры по числу побед подряд в РПЛ.

Красно-белые поочерёдно разгромили «Акрон» (4:0), «Локомотив» (5:2), «Краснодар» (3:0) и «Пари НН» (3:0).

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. В следующем туре красно-белые встретятся с «Оренбургом». Игра состоится 2 марта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.