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Главный тренер «Спартака» Станкович повторил достижение Романцева и Карреры

Главный тренер «Спартака» Станкович повторил достижение Романцева и Карреры
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«Спартак» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 18-го тура РПЛ со счётом 3:0 и одержал шестую победу подряд в турнире. Таким образом, главный тренер «Спартака» Деян Станкович повторил достижение других тренеров красно-белых Олега Романцева и Массимо Карреры по числу побед подряд в РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Бонгонда – 53'     2:0 Угальде – 62'     3:0 Барко – 64'    

Красно-белые поочерёдно разгромили «Акрон» (4:0), «Локомотив» (5:2), «Краснодар» (3:0) и «Пари НН» (3:0).

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. В следующем туре красно-белые встретятся с «Оренбургом». Игра состоится 2 марта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

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