«Зенит» — «Акрон»: Данилин получил красную карточку на 55-й минуте

В эти минуты проходит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и тольяттинский «Акрон». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Владимир Москалёв (Воронеж). На момент выхода новости счёт в матче 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 10-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар открыл счёт. Ответный мяч «Зенита» на 21-й минуте забил полузащитник Андрей Мостовой, ему ассистировал Густаво Мантуан. На 40-й минуте вывел гостей вперёд форвард Артём Дзюба. На 55-й минуте хавбек тольяттинской команды Кирилл Данилин получил красную карточку.

После 17 сыгранных матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 19 очков.