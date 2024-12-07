Наби Кейта может перейти в «Ференцварош» из-за бана от «Вердера» до конца сезона — Bild

Хавбек «Вердера» Наби Кейта может перейти в «Ференцварош» из-за конфликта с руководством действующего клуба. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, венгерский клуб намерен арендовать 29-летнего игрока на один сезон. Предположительно, футболист перейдет в новую команду в январе 2025 года.

Ранее руководство «Вердера» отстранило Кейта от игр до конца сезона из-за его отказа выйти на матч 29-го тура Бундеслиги с «Байером» (0:5). Помимо этого его оштрафовали на значительную неназванную сумму и перевели в раздевалку первой команды.

Напомним, в нынешнем сезоне Кейта принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.