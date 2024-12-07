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Парфенов — о победах «Спартака»: в нашем чемпионате в принципе команды серийно выступают

Парфенов — о победах «Спартака»: в нашем чемпионате в принципе команды серийно выступают
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Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Парфенов прокомментировал победную серию красно-белых в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«У команды хорошая серия. Мы видим, что в нашем чемпионате в принципе команды серийно выступают. Я думаю, что тут есть момент понимания требований, где-то и почувствовала команда. Роль тренера, конечно, важна. Когда команда неудачно выступает, мы же говорим о роли тренера. Почему мы не можем об этом говорить, когда у команды все получается?

Команда на паузу уходит с хорошим настроением и с уверенностью. Сборы также будут легче проходить. Бывают обратные ситуации, когда команды ждут не дождутся, чтобы побыстрее на паузу уйти и делать какие-то корректировки. Здесь у «Спартака» ситуация позитивная", — приводит слова Парфенова «Спорт День за Днем».

Напомним, сейчас подопечные Деяна Станковича находятся на третьем месте турнирной таблицы РПЛ. Команда заработала 37 очков в 18 турах чемпионата.

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