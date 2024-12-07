Златан Ибрагимович высказался о сравнении с Эрлингом Холандом

Бывший нападающий «Милана», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал сравнение его с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

«Может быть, это из-за хвоста (смеется). Я не люблю сравнивать игроков друг с другом, потому что каждый начинает своё собственное путешествие и пишет свою собственную историю. У меня была своя эпоха, я играл по-своему. Теперь у него своя эпоха, он играет по-своему. Так что никакого «нового Златана» быть не может. Я сделал своё дело, но срок годности у меня уже истёк. Эрлинг Холанд — отличный игрок, который делает фантастическую работу», — приводит слова Ибрагимовича Sports Illustrated.

Напомним, 42-летний Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом 2023 года.