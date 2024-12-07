Главный тренер «Спартака» Станкович подвёл итоги первой части сезона РПЛ

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после матча 18-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (3:0) оценил итоги первой части сезона для его команды.

«Если оценивать этот отрезок, то в какой‑то период мы не досчитались очков. В конечном итоге мы их себе вернули. Этот период оцениваю хорошо, где-то адаптировались, где-то что‑то меняли. Это заслуга ребят, они бились друг за друга с высокой самоотдачей, что выливается в результат», — приводит слова Станковича «Матч ТВ»

В начале второго тайма счёт в матче открыл вингер красно-белых Тео Бонгонда. На 62-й минуте нападающий хозяев Манфред Угальде укрепил их преимущество. Этот гол стал 15-м для костариканца в РПЛ. На 64-й минуте полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. «Пари НН» заработал 16 очков в 18 встречах и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 17 игр.