Бонгонда — об Угальде: Манфред такой один. Он особенный игрок и отличный человек

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда высказался об игре нападающего красно-белых Манфреда Угальде в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

— Если ты нападающий, ты должен много забивать. Угальде – это хороший нападающий, поэтому у него все получается.

— С кем из топ-форвардов можете его сравнить по манере игры?

— Возможно, с Агуэро. Но вообще Манфред такой один. Он особенный игрок и отличный человек. Уверен, его ждет большое будущее, — приводит слова Бонгонды «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Угальде установил рекорд чемпионатов России по голам за четыре встречи. Костариканский футболист стал первым игроком в истории соревнования, забившим девять голов в четырёх матчах.

Всего в нынешнем сезоне Угальде принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами.