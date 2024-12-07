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Бонгонда — об Угальде: Манфред такой один. Он особенный игрок и отличный человек

Бонгонда — об Угальде: Манфред такой один. Он особенный игрок и отличный человек
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Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда высказался об игре нападающего красно-белых Манфреда Угальде в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

— Если ты нападающий, ты должен много забивать. Угальде – это хороший нападающий, поэтому у него все получается.

— С кем из топ-форвардов можете его сравнить по манере игры?
— Возможно, с Агуэро. Но вообще Манфред такой один. Он особенный игрок и отличный человек. Уверен, его ждет большое будущее, — приводит слова Бонгонды «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Угальде установил рекорд чемпионатов России по голам за четыре встречи. Костариканский футболист стал первым игроком в истории соревнования, забившим девять голов в четырёх матчах.

Всего в нынешнем сезоне Угальде принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами.

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