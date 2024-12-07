«Зенит» уступил «Акрону» со счётом 1:2 в домашнем матче 18-го тура РПЛ. Таким образом, «Зенит» потерпел второе поражение подряд в РПЛ.

В предыдущем туре сине-бело-голубые проиграли «Крыльям Советов» со счётом 2:3.

На 10-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар открыл счёт. Ответный мяч «Зенита» на 21-й минуте забил полузащитник Андрей Мостовой, ему ассистировал Густаво Мантуан. На 40-й минуте вывел гостей вперёд форвард Артём Дзюба. На 55-й минуте хавбек тольяттинской команды Кирилл Данилин получил красную карточку. На 70-й минуте нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра сравнял счёт, но после просмотра VAR гол отменён. В концовке матча был отменён ещё один гол «Зенита».

После 17 сыгранных матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 23 очка.