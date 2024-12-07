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Нападающий «Зенита» Лусиано высказался о поражении в матче с «Акроном»

Нападающий «Зенита» Лусиано высказался о поражении в матче с «Акроном»
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Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ с «Акроном» (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Лончар – 10'     1:1 Мостовой – 21'     1:2 Дзюба – 40'    
Удаления: нет / Данилин – 55'

«Мы очень расстроены сегодняшним результатом. Думаю, как и в матче с «Крыльями», нам не хватило всего понемногу. Не хватило более качественных завершений атак. Мы создали очень много голевых моментов, дважды забили — дважды голы отменялись. Были и другие возможности, которые мы не реализовали. Допустили все ошибки, что и в прошлом матче», — передаёт слова Лусиано корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

На 10-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар открыл счёт. Ответный мяч «Зенита» на 21-й минуте забил полузащитник Андрей Мостовой, ему ассистировал Густаво Мантуан. На 40-й минуте вывел гостей вперёд форвард Артём Дзюба. На 55-й минуте хавбек тольяттинской команды Кирилл Данилин получил красную карточку. На 70-й минуте нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра сравнял счёт, но после просмотра VAR гол был отменён. В концовке матча был отменён ещё один гол «Зенита».

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