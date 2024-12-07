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Аморим: мы должны бежать как бешеные собаки, иначе мы не победим

Аморим: мы должны бежать как бешеные собаки, иначе мы не победим
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал физическую форму своей команды в последних матчах.

«Невозможно выиграть Премьер-лигу без команды, которая не бегает. Вы можете составить стартовый состав из лучших игроков планеты, но без бега они вс` равно не выиграют. Мы должны бежать как бешеные собаки, иначе мы не победим.

Проблема в том, смогут ли они с этим справиться? Если они привыкнут к этому на тренировках, они будут делать это и в играх. Они могут совершенствоваться. Вы не можете быть быстрее, но вы можете бегать больше на тренировках», — приводит слова Аморима Sky Sports.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в английской Премьер-лиге. Команда Аморима смогла набрать 19 очков в 14 матчах.

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