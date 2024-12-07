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«Ростов» уверенно обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1 в домашнем матча 18-го тура РПЛ. Таким образом, «Ростов» одержал четвёртую подряд победу в РПЛ.

На 32-й минуте полузащитник «Крыльев» Иван Олейников открыл счёт, ему ассистировал вратарь Сергей Песьяков. Спустя пять минут защитник гостей Доминик Ороз закатил мяч в свои ворота. На 50-й минуте нападающий Мохаммад Мохеби вывел хозяев вперёд. На 73-й минуте Максим Осипенко увеличил преимущество жёлто-синих, реализовав 11-метровый удар. На 81-й минуте был удалён Ороз.

После 18 сыгранных матчей «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 18 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.