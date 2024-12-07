Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» одержал четвёртую подряд победу в РПЛ

«Ростов» одержал четвёртую подряд победу в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

«Ростов» уверенно обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1 в домашнем матча 18-го тура РПЛ. Таким образом, «Ростов» одержал четвёртую подряд победу в РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 32'     1:1 Ороз – 37'     2:1 Мохеби – 50'     3:1 Осипенко – 73'    
Удаления: нет / Ороз – 81'

На 32-й минуте полузащитник «Крыльев» Иван Олейников открыл счёт, ему ассистировал вратарь Сергей Песьяков. Спустя пять минут защитник гостей Доминик Ороз закатил мяч в свои ворота. На 50-й минуте нападающий Мохаммад Мохеби вывел хозяев вперёд. На 73-й минуте Максим Осипенко увеличил преимущество жёлто-синих, реализовав 11-метровый удар. На 81-й минуте был удалён Ороз.

После 18 сыгранных матчей «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 18 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

Материалы по теме
«Ростов» снова неудержим! Теперь команда Карпина закошмарила «Крылья». LIVE
Live
«Ростов» снова неудержим! Теперь команда Карпина закошмарила «Крылья». LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android