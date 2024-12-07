Совладелец «Ман Юнайтед» Джим Рэтклифф: клуб превратился в посредственность

Совладелец «Манчестер Юнайтед» сэр Джим Рэтклифф считает, что клуб стал посредственным.

«Манчестер Юнайтед» превратился в посредственность. При этом, считается, что это один из лучших футбольных клубов в мире. Нам приходится принимать трудные и непопулярные решения. Если вы уклоняетесь от сложных решений, то ничего хорошего из этого не выйдет», — приводит слова Рэтклиффа BBC.

Недавно «Манчестер Юнайтед» подвергся критике за отказ от льгот на билеты и введение минимальной цены на билеты.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 19 очков за 14 матчей.