Главный тренер «Ариса»: на данный момент переходов из РПЛ не намечается

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, планирует ли клуб подписать в зимнее трансферное окно игроков из Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Мы все рынки рассматриваем для трансфера. Но на данный момент из РПЛ никого не намечается. У нас есть аналитик, который собирает информацию. Если он нам предоставит игрока из РПЛ, то почему бы и нет?», — приводит слова Шпилевского Metaratings.ru.

Напомним, сейчас кипрский «Арис» располагается на первом месте турнирной таблицы местного чемпионата страны. Клуб заработал 32 очка в 13 турах чемпионата Кипра. Отметим, что в составе команды играет российский нападающий Александр Кокорин.