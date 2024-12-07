Желудков: два поражения всё подпортили «Зениту» — набирай шесть очков и кури два месяца

Ветеран «Зенита» Юрий Желудков прокомментировал два поражения подряд у санкт-петербургского клуба в матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Как минимум до завтрашнего дня «Зенит» — лидер чемпионата, за первую часть сезона я бы поставил команде крепкую «четвёрку». Всё подпортили две последние игры с «Крыльями Советов» и «Акроном». Набирай шесть очков и кури два месяца, загорай в Эмиратах. Сильно «Зенит» своё положение не испортил, все идут ровненько. Но был бы отрыв, а так нужно начинать с нуля», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сейчас «Зенит» располагается на первой строчке турнирной таблицы РПЛ. Команда заработала 39 очков в 18 турах чемпионата.