Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Желудков: два поражения всё подпортили «Зениту» — набирай шесть очков и кури два месяца

Желудков: два поражения всё подпортили «Зениту» — набирай шесть очков и кури два месяца
Комментарии

Ветеран «Зенита» Юрий Желудков прокомментировал два поражения подряд у санкт-петербургского клуба в матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Как минимум до завтрашнего дня «Зенит» — лидер чемпионата, за первую часть сезона я бы поставил команде крепкую «четвёрку». Всё подпортили две последние игры с «Крыльями Советов» и «Акроном». Набирай шесть очков и кури два месяца, загорай в Эмиратах. Сильно «Зенит» своё положение не испортил, все идут ровненько. Но был бы отрыв, а так нужно начинать с нуля», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сейчас «Зенит» располагается на первой строчке турнирной таблицы РПЛ. Команда заработала 39 очков в 18 турах чемпионата.

Материалы по теме
«Зенит» потерпел второе поражение подряд в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android