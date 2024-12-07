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Энцо Мареска поставил Мойсеса Кайседо в один ряд с Декланом Райсом и Родри

Энцо Мареска поставил Мойсеса Кайседо в один ряд с Декланом Райсом и Родри
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Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска считает, что полузащитник клуба Мойсес Кайседо играет на одном уровне с игроком «Арсенала» Декланом Райсом и обладателем «Золотого мяча» Родри.

«Мойсес сейчас однозначно на их уровне, без сомнений. К сожалению, Родри травмирован, но Деклан играет. Думаю, Мойсес может рассчитывать на место за столом рядом с такими полузащитниками», — приводит слова Марески BBC.

В текущем сезоне Мойсес Кайседо провёл за клуб во всех турнирах 16 матчей, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи.

Эквадорец перешёл в «Челси» летом 2023 года из «Брайтона». Сумма трансфера составила € 116 млн, по версии Transfermarkt.

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