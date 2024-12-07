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Хавбек «Ростова» Мохеби: я замёрз, но спасибо богу, что мы играли у себя дома

Хавбек «Ростова» Мохеби: я замёрз, но спасибо богу, что мы играли у себя дома
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Полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в матче 18-го тура РПЛ со счётом 3:1, а также погодные условия на игре.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 32'     1:1 Ороз – 37'     2:1 Мохеби – 50'     3:1 Осипенко – 73'    
Удаления: нет / Ороз – 81'

«Хочу поблагодарить бога, потому что мы выиграли шесть матчей подряд. Сегодня мы могли забить больше голов и победить с большей разницей, и это было бы заслуженно.

Во втором тайме я немного замёрз, но спасибо богу, что мы играем в Ростове‑на‑Дону, а не в других городах России», — сказал Мохеби в эфире «Матч ТВ».

На 32-й минуте полузащитник «Крыльев» Иван Олейников открыл счёт, ему ассистировал вратарь Сергей Песьяков. Спустя пять минут защитник гостей Доминик Ороз закатил мяч в свои ворота. На 50-й минуте нападающий Мохаммад Мохеби вывел хозяев вперёд. На 73-й минуте Максим Осипенко увеличил преимущество жёлто-синих, реализовав 11-метровый удар. На 81-й минуте был удалён Ороз.

После 18 сыгранных матчей «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 18 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

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