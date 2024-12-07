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Юрий Сёмин назвал два клуба, которые могут составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ

Юрий Сёмин назвал два клуба, которые могут составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ
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Бывший отечественный тренер Юрий Сёмин считает «Краснодар» и «Спартак» командами, которые могут составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за титул чемпиона РПЛ.

«Мы сможем сказать, что «Зенит» лучше других душит соперников только в конце сезона. Но пока да, «Зенит» умеет душить соперников. В целом турнирная таблица стала плотнее. Плотнее, чем раньше. Думаю, сегодня «Краснодар» и в какой-то мере «Спартак» близки к тому, чтобы составить конкуренцию «Зениту», — приводит слова Сёмина Metaratings.

На данный момент на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги находится «Зенит», у которого 39 очков за 18 игр. На второй строчке располагается «Краснодар», у которого 38 очков после 17 матчей. Замыкает тройку лидеров «Спартак», у которого 37 очков после 18 встреч.

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