«Бавария» обыграла «Хайденхайм» в матче 13-го тура Бундеслиги

Завершился матч 13-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Бавария» и «Хайденхайм». Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Сёрен Шторкс. «Бавария» одержала победу со счётом 4:2.
На 18-й минуте забил защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано с передачи Йозуа Киммиха. На 50-й минуте счёт сравнял игрок «Хайденхайма» Матиас Хонсак. На 56-й минуте отличился полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала, которому ассистировал Майкл Олисе. На 84-й минуте забил хавбек «Баварии» Леон Горецка. На 85-й минуте отметился голом полузащитник «Хайденхайма» Никлас Дорш. На 90+1-й минуте Мусиала оформил дубль.
«Бавария» после этой победы набрала 33 очка и занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Хайденхайм» идёт 16-м с 10 очками.
- 7 декабря 2024
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