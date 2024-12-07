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«Бавария» обыграла «Хайденхайм» в матче 13-го тура Бундеслиги

«Бавария» обыграла «Хайденхайм» в матче 13-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 13-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Бавария» и «Хайденхайм». Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Сёрен Шторкс. «Бавария» одержала победу со счётом 4:2.

Германия — Бундеслига . 13-й тур
07 декабря 2024, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
4 : 2
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1:0 Юпамекано – 18'     1:1 Хонсак – 50'     2:1 Мусиала – 56'     3:1 Горецка – 84'     3:2 Дорш – 85'     4:2 Мусиала – 90+1'    

На 18-й минуте забил защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано с передачи Йозуа Киммиха. На 50-й минуте счёт сравнял игрок «Хайденхайма» Матиас Хонсак. На 56-й минуте отличился полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала, которому ассистировал Майкл Олисе. На 84-й минуте забил хавбек «Баварии» Леон Горецка. На 85-й минуте отметился голом полузащитник «Хайденхайма» Никлас Дорш. На 90+1-й минуте Мусиала оформил дубль.

«Бавария» после этой победы набрала 33 очка и занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Хайденхайм» идёт 16-м с 10 очками.

Турнирная таблица Бундеслиги
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