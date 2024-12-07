Игрок «Зенита» Ахметов: мы недовольны, но впереди 12 матчей, которые оставляют нам шанс

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов прокомментировал поражение санкт-петербургского «Зенита» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (1:2).

«Мы недовольны и будем больше работать на сборах. Хотели набрать максимум в последних играл. Но не всё потеряно, осталось 12 игр, которые дают нам шанс на выполнение задач», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

В текущем сезоне Ильзат Ахметов провёл за клуб во всех турнирах девять матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

После 18 матчей «Зенит» расположился на первой строчке. В активе санкт-петербургской команды имеются 39 очков. Стоит отметить, что идущий на втором месте «Краснодар» сыграл на одну игру меньше.