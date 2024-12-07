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Игрок «Зенита» Ахметов: матчи с «Крыльями» и «Акроном» испортили настроение перед отпуском

Игрок «Зенита» Ахметов: матчи с «Крыльями» и «Акроном» испортили настроение перед отпуском
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Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов прокомментировал поражение сине-бело-голубых в двух последних матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«К сожалению, концовку первой части сезона смазали. Две игры с «Крыльями» и «Акроном» испортили настроение перед отпуском. Концовку нельзя засчитать в актив. Это очень важные матчи, но мы их проиграли. Не можем быть довольными.

Скорее всего дело в потере концентрации. Возможно, присутствовал недонастрой. Не были готовы на 100%, а нас за это наказывали. Была задача уйти на перерыв первыми в таблице. Был шанс оторваться, который мы, к сожалению, не использовали», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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