Нападающий «Зенита» Лусиано: сейчас надо отдохнуть и разгрузить голову в отпуске
Поделиться
Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду прокомментировал поражение сине-бело-голубых в матче 18-го тура РПЛ с «Акроном» (1:2).
МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Лончар – 10' 1:1 Мостовой – 21' 1:2 Дзюба – 40'
Удаления: нет / Данилин – 55'
«Руководство и тренер прекрасно понимают, чего нам не хватает. Здесь не нужны специальные слова. Тренер по горячим следам разобрал наши ошибки. Все прекрасно всё понимают. Сейчас нужно отдохнуть и разгрузить голову за время отпуска. Абсолютно уверен, что в новом году мы вернёмся сильнее и встанем на победный путь.
После домашних поражений все ведут себя чуть более эмоционально. Но каждый знает, что делать с теми, что мы обсудили», — передаёт слова Лусиано корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 декабря 2024
-
20:35
-
20:33
-
20:20
-
20:20
-
20:17
-
20:06
-
20:01
-
20:00
-
19:57
-
19:56
-
19:51
-
19:51
-
19:48
-
19:46
-
19:43
-
19:30
-
19:28
-
19:24
-
19:22
-
19:22
-
19:22
-
19:20
-
19:18
-
19:16
-
19:12
-
19:08
-
19:05
-
19:00
-
18:57
-
18:48
-
18:46
-
18:35
-
18:35
-
18:34
-
18:27