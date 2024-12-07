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Нападающий «Зенита» Лусиано: сейчас надо отдохнуть и разгрузить голову в отпуске

Нападающий «Зенита» Лусиано: сейчас надо отдохнуть и разгрузить голову в отпуске
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Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду прокомментировал поражение сине-бело-голубых в матче 18-го тура РПЛ с «Акроном» (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Лончар – 10'     1:1 Мостовой – 21'     1:2 Дзюба – 40'    
Удаления: нет / Данилин – 55'

«Руководство и тренер прекрасно понимают, чего нам не хватает. Здесь не нужны специальные слова. Тренер по горячим следам разобрал наши ошибки. Все прекрасно всё понимают. Сейчас нужно отдохнуть и разгрузить голову за время отпуска. Абсолютно уверен, что в новом году мы вернёмся сильнее и встанем на победный путь.

После домашних поражений все ведут себя чуть более эмоционально. Но каждый знает, что делать с теми, что мы обсудили», — передаёт слова Лусиано корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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