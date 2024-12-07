Артём Дзюба — после гола «Зениту»: сегодня я самый счастливый человек на свете

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал забитый мяч в ворота «Зенита» в матче 18-го тура РПЛ, который закончился победой тольяттинской команды со счётом 2:1.

«Всё, я добился всего! (смеётся) Сегодня я самый счастливый человек на свете. Счастье — в правде. Гол получился классным, передача великолепная», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

На 10-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар открыл счёт. Ответный мяч «Зенита» на 21-й минуте забил полузащитник Андрей Мостовой, ему ассистировал Густаво Мантуан. На 40-й минуте вывел гостей вперёд Артём Дзюба. На 55-й минуте хавбек тольяттинской команды Кирилл Данилин получил красную карточку. На 70-й минуте нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра сравнял счёт, но после просмотра VAR гол отменён. В концовке матча был отменён ещё один гол «Зенита».

После 18 сыгранных матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 23 очка.