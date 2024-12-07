Нападающий «Акрона» Дзюба объяснил, почему не праздновал гол в ворота «Зенита»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба объяснил, почему не стал праздновать гол в ворота «Зенита» в очном матче 18-го тура РПЛ (2:1). Дзюба в своей карьере играл за «Зенит».

— Почему не праздновали гол?

— Я лучшие годы провёл здесь, не мог себе позволить, — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

На 10-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар открыл счёт. Ответный мяч «Зенита» на 21-й минуте забил полузащитник Андрей Мостовой, ему ассистировал Густаво Мантуан. На 40-й минуте вывел гостей вперёд Артём Дзюба. На 55-й минуте хавбек тольяттинской команды Кирилл Данилин получил красную карточку. На 70-й минуте нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра сравнял счёт, но после просмотра VAR гол был отменён. В концовке матча был отменён ещё один гол «Зенита».

После 18 сыгранных матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 23 очка.