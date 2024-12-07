«Динамо» Мх — «Рубин»: Мрезиг удвоил преимущество хозяев
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В эти минуты проходит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и казанский «Рубин». Игра идёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. Матч начался в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 2:0.
МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
2-й тайм
2 : 3
Рубин
Казань
1:0 Джапо – 16' 2:0 Мрезиг – 39' 2:1 Йочич – 43' 2:2 Тесленко – 56' 2:3 Шабанхаджай – 69'
На 17-й минуте отличился защитник махачкалинского «Динамо» Ян Джапо. На 39-й минуте забил нападающий «Динамо» Хуссем Мрезиг.
«Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 17 очков за 11 матчей. «Рубин» заработал 23 очка в 17 встречах и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 18 игр.
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