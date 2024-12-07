Хавбек «Акрона» Лончар прокомментировал победу над «Зенитом»
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Хавбек «Акрона» Стефан Лончар высказался о победе в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Зенитом» (2:1).
МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Лончар – 10' 1:1 Мостовой – 21' 1:2 Дзюба – 40'
Удаления: нет / Данилин – 55'
«Было нелегко. Большая честь играть с «Зенитом» у них дома. Не могу конкретно сформулировать, на что мы надеялись перед матчем. Мы надеялись хотя бы на ничью. Удаление на 55-й минуте дало нам стимул, чтобы бороться дальше. Целую неделю тренер нас бодрил и говорил: «Вы сможете победить». Он в нас верил — это дало свои результаты», — передаёт слова Лончара корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
После 18 сыгранных матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 22 очка.
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