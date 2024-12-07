Хавбек «Акрона» Лончар прокомментировал победу над «Зенитом»

Хавбек «Акрона» Стефан Лончар высказался о победе в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Зенитом» (2:1).

«Было нелегко. Большая честь играть с «Зенитом» у них дома. Не могу конкретно сформулировать, на что мы надеялись перед матчем. Мы надеялись хотя бы на ничью. Удаление на 55-й минуте дало нам стимул, чтобы бороться дальше. Целую неделю тренер нас бодрил и говорил: «Вы сможете победить». Он в нас верил — это дало свои результаты», — передаёт слова Лончара корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

После 18 сыгранных матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 22 очка.