«Астон Вилла» минимально обыграла «Саутгемптон» в матче 15-го тура АПЛ

Завершился матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались бирмингемская «Астон Вилла» и «Саутгемптон». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джарреном Бондом (Ланкашир, Англия). Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Астон Виллы».

Счёт в матче был открыт на 24-й минуте, гол забил нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран. На перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом. Во втором тайме обе команды не смогли отличиться.

«Астон Вилла» набрала 25 очков в 15-ти матчах и расположилась на пятой строчке. «Саутгемптон» занимает 20-е место в турнирной таблице, имея в своём активе всего пять очков.