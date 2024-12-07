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«Астон Вилла» минимально обыграла «Саутгемптон» в матче 15-го тура АПЛ

«Астон Вилла» минимально обыграла «Саутгемптон» в матче 15-го тура АПЛ
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Завершился матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались бирмингемская «Астон Вилла» и «Саутгемптон». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джарреном Бондом (Ланкашир, Англия). Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Астон Виллы».

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
07 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Дуран – 24'    

Счёт в матче был открыт на 24-й минуте, гол забил нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран. На перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом. Во втором тайме обе команды не смогли отличиться.

«Астон Вилла» набрала 25 очков в 15-ти матчах и расположилась на пятой строчке. «Саутгемптон» занимает 20-е место в турнирной таблице, имея в своём активе всего пять очков.

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