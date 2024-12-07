Игрок «Акрона» Лончар: с «Зенитом» мы показали, что тоже можем играть и обороняться

Хавбек «Акрона» Стефан Лончар прокомментировал игру команды в матче с «Зенитом» в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«У нас действительно была проблема — мы выходили на матчи с некоторыми с топ-командами с ярко-выраженным чувством уважения. Но сегодня мы показали, что тоже можем играть и обороняться», — передаёт слова Лончара корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

На 10-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар открыл счёт. Ответный мяч «Зенита» на 21-й минуте забил полузащитник Андрей Мостовой. На 40-й минуте вывел гостей вперёд форвард Артём Дзюба.

После 18 сыгранных матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 22 очка.