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Игрок «Акрона» Лончар: с «Зенитом» мы показали, что тоже можем играть и обороняться

Игрок «Акрона» Лончар: с «Зенитом» мы показали, что тоже можем играть и обороняться
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Хавбек «Акрона» Стефан Лончар прокомментировал игру команды в матче с «Зенитом» в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Лончар – 10'     1:1 Мостовой – 21'     1:2 Дзюба – 40'    
Удаления: нет / Данилин – 55'

«У нас действительно была проблема — мы выходили на матчи с некоторыми с топ-командами с ярко-выраженным чувством уважения. Но сегодня мы показали, что тоже можем играть и обороняться», — передаёт слова Лончара корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

На 10-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар открыл счёт. Ответный мяч «Зенита» на 21-й минуте забил полузащитник Андрей Мостовой. На 40-й минуте вывел гостей вперёд форвард Артём Дзюба.

После 18 сыгранных матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 22 очка.

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