«РБ Лейпциг» на выезде обыграл «Хольштайн» в матче Бундеслиги

Завершился матч 13-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Хольштайн» и «РБ Лейпциг». Игра проходила на стадионе «Хольштайн» в Киле (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Флориан Бадштюбнер. «РБ Лейпциг» одержал победу со счётом 2:0.

На 27-й минуте счёт в матче открыл нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко. На 69-й минуте встречи забил форвард «РБ Лейпциг» Андре Силва, реализовав пенальти.

«РБ Лейпциг» после этой победы набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Хольштайн» с пятью очками занимает предпоследнее, 17-е, место. На первом месте идёт «Бавария» с 33 очками.