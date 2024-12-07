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Игрок «Вест Хэм Юнайтед» Антонио попал в серьёзное ДТП, клуб выступил с заявлением

Игрок «Вест Хэм Юнайтед» Антонио попал в серьёзное ДТП, клуб выступил с заявлением
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Нападающий «Вест Хэм» Майкл Антонио попал в дорожно-транспортное происшествие. Футболист был за рулём своего автомобиля Ferrari.

«Вест Хэм Юнайтед» может подтвердить, что нападающий Майкл Антонио сегодня попал в дорожно-транспортное происшествие.

Все сотрудники Клуба мысленно и в молитвах сейчас с Майклом, его семьей и друзьями.

Клуб опубликует обновленную информацию в надлежащее время», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее, в 2019 году, Антонио уже попадал в автомобильную аварию на Рождество.

«Вест Хэм» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 15 очков за 14 матчей.

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