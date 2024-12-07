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Глава «Динамо» Гафин рассказал о процессе разработки новой формы для команды

Глава «Динамо» Гафин рассказал о процессе разработки новой формы для команды
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Глава московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал процесс разработки новой формы для команды.

«Во-первых, мы фартовые, что Михаил Эрнестович Куснирович с ранних лет является поклонником «Динамо». Ранее на месте «Дома «Динамо» был магазин Louis Vuitton, которых он выгнал (смеётся). Процесс разработки нашей формы был крайне непростым. С нашей страны были профессиональные пожелания. Возникала форма в результате споров.

Мне больше нравится, когда «Динамо» побеждает. Часто побеждают в комбинированной форме», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 32 очка в 17 матчах.

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