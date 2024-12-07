«Манчестер Сити» не смог обыграть «Кристал Пэлас» в 15-м туре АПЛ

Завершился матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс. Итоговый результат — 2:2.

На четвёртой минуте счёт в матче открыл игрок «Кристал Пэлас» Даниэль Муньос. На 31-й минуте забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с передачи Матеуса Нунеса.

На 57-й минуте «Кристал Пэлас» вновь вышел вперёд, забил защитник Максанс Лакруа. На 68-й минуте отличился защитник Рико Льюис. На 84-й минуте Льюис был удалён.

«Манчестер Сити» после 15 сыгранных матчей набрал 27 очков и идёт четвёртым. «Кристал Пэлас» с 13 очками идёт 16-м.