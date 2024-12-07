«Манчестер Сити» не смог обыграть «Кристал Пэлас» в 15-м туре АПЛ
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Завершился матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс. Итоговый результат — 2:2.
Англия — Премьер-лига . 15-й тур
07 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Муньос – 4' 1:1 Холанд – 30' 2:1 Лакруа – 56' 2:2 Льюис – 68'
Удаления: нет / Льюис – 84'
На четвёртой минуте счёт в матче открыл игрок «Кристал Пэлас» Даниэль Муньос. На 31-й минуте забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с передачи Матеуса Нунеса.
На 57-й минуте «Кристал Пэлас» вновь вышел вперёд, забил защитник Максанс Лакруа. На 68-й минуте отличился защитник Рико Льюис. На 84-й минуте Льюис был удалён.
«Манчестер Сити» после 15 сыгранных матчей набрал 27 очков и идёт четвёртым. «Кристал Пэлас» с 13 очками идёт 16-м.
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