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Гендиректор «Динамо» Пивоваров поделился впечатлениями от новой формы команды

Гендиректор «Динамо» Пивоваров поделился впечатлениями от новой формы команды
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров поделился впечатлениями о новой форме игроков после презентации.

«Мне форма очень нравится. Я очень воодушевлен. Планировали это ещё в далёком 2022 году. Это очередной этап сотрудничества. Двигаемся вперёд. Долгий путь пройден: мы будем играть в форме российского производителя. Эта форма тестировалась: качество экипировки соответствует мировым стандартам. Она просто топовая. Оба комплекта запланированы как домашние. У нас ещё будет вариант — неожиданный», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Московское «Динамо» презентовало новую форму команды

Московское «Динамо» презентовало новую форму команды

Фото: Илья Никульников

Московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 32 очка в 17 матчах.

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