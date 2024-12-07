Гендиректор «Динамо» Пивоваров поделился впечатлениями от новой формы команды

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров поделился впечатлениями о новой форме игроков после презентации.

«Мне форма очень нравится. Я очень воодушевлен. Планировали это ещё в далёком 2022 году. Это очередной этап сотрудничества. Двигаемся вперёд. Долгий путь пройден: мы будем играть в форме российского производителя. Эта форма тестировалась: качество экипировки соответствует мировым стандартам. Она просто топовая. Оба комплекта запланированы как домашние. У нас ещё будет вариант — неожиданный», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Московское «Динамо» презентовало новую форму команды Фото: Илья Никульников

Московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 32 очка в 17 матчах.