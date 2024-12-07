Дмитрий Баранник: в прекрасном моторе под названием «Зенит» что-то не так

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Баранник прокомментировал два проигрыша сине-бело-голубых в матчах РПЛ подряд.

«Был звоночек в матче с «Крыльями Советов», но он не дошёл до игроков «Зенита». Мы можем говорить, что в этом прекрасном моторе под названием «Зенит» что-то не так. Нельзя сказать, что команда не хотела побеждать. Но в обоих матчах «Зенит» провалил первые таймы. Можно недооценить соперника один раз, но то, что произошло сегодня, странно. Моменты были, но футбол начинается со свистком арбитра. Футбол наказывает за недооценку соперника или переоценку себя. В «Зените» скорее второе. Сейчас первый критический момент для Семака. Две игры дома проиграны совсем не тем соперникам, которым можно было бы проиграть.

Если искать позитив, можно сказать о том, что это всё произошло прямо перед зимним перерывом. Есть время скорректировать некоторые моменты. Несомненно есть, что корректировать», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.