Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Баранник: в прекрасном моторе под названием «Зенит» что-то не так

Дмитрий Баранник: в прекрасном моторе под названием «Зенит» что-то не так
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Баранник прокомментировал два проигрыша сине-бело-голубых в матчах РПЛ подряд.

«Был звоночек в матче с «Крыльями Советов», но он не дошёл до игроков «Зенита». Мы можем говорить, что в этом прекрасном моторе под названием «Зенит» что-то не так. Нельзя сказать, что команда не хотела побеждать. Но в обоих матчах «Зенит» провалил первые таймы. Можно недооценить соперника один раз, но то, что произошло сегодня, странно. Моменты были, но футбол начинается со свистком арбитра. Футбол наказывает за недооценку соперника или переоценку себя. В «Зените» скорее второе. Сейчас первый критический момент для Семака. Две игры дома проиграны совсем не тем соперникам, которым можно было бы проиграть.

Если искать позитив, можно сказать о том, что это всё произошло прямо перед зимним перерывом. Есть время скорректировать некоторые моменты. Несомненно есть, что корректировать», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Игрок «Зенита» Ахметов: мы недовольны, но впереди 12 матчей, которые оставляют нам шанс
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android