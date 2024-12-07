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«Барселона» упустила победу над «Бетисом» в концовке матча Ла Лиги

«Барселона» упустила победу над «Бетисом» в концовке матча Ла Лиги
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Завершился перенесённый матч 16-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Бетис» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Муньис Руис. Итоговый результат — 2:2.

Испания — Примера . 16-й тур
07 декабря 2024, суббота. 18:15 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 39'     1:1 Ло Чельсо – 68'     1:2 Ф. Торрес – 82'     2:2 Диао – 90+4'    

На 39-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски с передачи защитника Жюля Кунде. На 68-й минуте полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо сравнял счёт в матче, забив пенальти. На 82-й минуте забил нападающий «Барселоны» Ферран Торрес, которому ассистировал Ламин Ямаль. На 90+4-й минуте игрок «Бетиса» Ассане Диао сравнял счёт.

«Барселона» после 17 сыгранных матчей занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги с 38 очками. «Бетис» с 21 очком идёт 11-м.

Турнирная таблица Ла Лиги
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