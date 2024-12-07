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Баранник: Дзюба — человек-оркестр, матч с «Зенитом» стал его бенефисом

Баранник: Дзюба — человек-оркестр, матч с «Зенитом» стал его бенефисом
РИА Новости
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Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник прокомментировал игру нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в победном матче с санкт-петербургским клубом в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Лончар – 10'     1:1 Мостовой – 21'     1:2 Дзюба – 40'    
Удаления: нет / Данилин – 55'

«Дзюба — амбициозный парень, человек-оркестр. Конечно, он имел зуб на «Зенит». Для его самолюбия и самооценки этот матч был очень важен. Матч «Зенита» с «Крыльями» был бенефисом Сергеева, игра с «Акроном» — бенефис Дзюбы.

Артём — футболист, который не только опытом, но и «футбольным интриганством» может завести свою команду и в то же время немного дестабилизировать соперника. Для Дзюбы матч с «Зенитом» был очень важен. И он забил и уходит на зимнюю паузу в очень хорошем настроении», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Артём Дзюба сумел отметиться голом в ворота своей бывшей команды на 40-й минуте. Этот мяч в итоге принёс победу тольяттинскому клубу.

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