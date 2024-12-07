Баранник: Дзюба — человек-оркестр, матч с «Зенитом» стал его бенефисом

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник прокомментировал игру нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в победном матче с санкт-петербургским клубом в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги (2:1).

«Дзюба — амбициозный парень, человек-оркестр. Конечно, он имел зуб на «Зенит». Для его самолюбия и самооценки этот матч был очень важен. Матч «Зенита» с «Крыльями» был бенефисом Сергеева, игра с «Акроном» — бенефис Дзюбы.

Артём — футболист, который не только опытом, но и «футбольным интриганством» может завести свою команду и в то же время немного дестабилизировать соперника. Для Дзюбы матч с «Зенитом» был очень важен. И он забил и уходит на зимнюю паузу в очень хорошем настроении», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Артём Дзюба сумел отметиться голом в ворота своей бывшей команды на 40-й минуте. Этот мяч в итоге принёс победу тольяттинскому клубу.