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«Динамо» Мх — «Рубин»: Шабанхаджай вывел гостей вперёд

«Динамо» Мх — «Рубин»: Шабанхаджай вывел гостей вперёд
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В эти минуты проходит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и казанский «Рубин». Игра идёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. Матч начался в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 2:3.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
2-й тайм
2 : 3
Рубин
Казань
1:0 Джапо – 16'     2:0 Мрезиг – 39'     2:1 Йочич – 43'     2:2 Тесленко – 56'     2:3 Шабанхаджай – 69'    

На 17-й минуте отличился защитник махачкалинского «Динамо» Ян Джапо. На 39-й минуте забил нападающий «Динамо» Хуссем Мрезиг. На 43-й минуте отличился игрок «Рубина» Богдан Йочич. На 56-й минуте счёт в матче сравнял защитник «Рубина» Егор Тесленко. На 69-й минуте игрок «Рубина» Дардан Шабанхаджай вывел свою команду вперёд.

«Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 17 очков за 11 матчей. «Рубин» заработал 23 очка в 17 встречах и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 17 игр.

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