Экс-вратарь сборной Грузии по футзалу рассказал о самом запоминающемся голе в карьере

Бывший вратарь сборной Грузии по футзалу Звиад Купатадзе рассказал о своём самом запоминающемся голе в карьере.

«Запомнился еврокубковый гол «Кайрату», который на тот момент был действующим победителем нашей футзальной Лиги чемпионов. Также выделю момент со сборной Грузии, когда после 10-летнего перерыва меня вызвали на отбор к ЧЕ. За два игровых дня я забил дважды. И эти голы принесли нам путёвку в групповой этап. Но самым ярким всё-таки для меня является гол, забитый в прошлом сезоне-2023/2024 в ворота «Тюмени» в полуфинале за семь секунд до конца при счёте 1:1. Впоследствии он помог нам выйти в финал и стать чемпионами России», — приводит слова Купатадзе «РБ Спорт».

Со слов самого спортсмена, за всю карьеру он стал автором 48 голов во всех турнирах.