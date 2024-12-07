«Рубин» победил махачкалинское «Динамо» в 18-м туре РПЛ, уступая 0:2 по ходу матча

Завершился матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и казанский «Рубин». Игра прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. «Рубин» одержал победу в матче со счётом 3:2.

На 17-й минуте отличился защитник махачкалинского «Динамо» Ян Джапо. На 39-й минуте забил нападающий «Динамо» Хуссем Мрезиг. На 43-й минуте отличился игрок «Рубина» Богдан Йочич. На 56-й минуте счёт в матче сравнял защитник «Рубина» Егор Тесленко. На 69-й минуте игрок «Рубина» Дардан Шабанхаджай вывел свою команду вперёд.

«Рубин» набрал 26 очков после этого матча и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» с 17 очками идёт 11-м. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 18 игр.