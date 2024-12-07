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Динамо Махачкала — Рубин, результат матча 18-го тура РПЛ, счёт — 2:3, 7 декабря 2024 года

«Рубин» победил махачкалинское «Динамо» в 18-м туре РПЛ, уступая 0:2 по ходу матча
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Завершился матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и казанский «Рубин». Игра прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. «Рубин» одержал победу в матче со счётом 3:2.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 3
Рубин
Казань
1:0 Джапо – 17'     2:0 Мрезиг – 39'     2:1 Йочич – 43'     2:2 Тесленко – 56'     2:3 Шабанхаджай – 69'    

На 17-й минуте отличился защитник махачкалинского «Динамо» Ян Джапо. На 39-й минуте забил нападающий «Динамо» Хуссем Мрезиг. На 43-й минуте отличился игрок «Рубина» Богдан Йочич. На 56-й минуте счёт в матче сравнял защитник «Рубина» Егор Тесленко. На 69-й минуте игрок «Рубина» Дардан Шабанхаджай вывел свою команду вперёд.

«Рубин» набрал 26 очков после этого матча и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» с 17 очками идёт 11-м. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 18 игр.

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