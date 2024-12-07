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«Монако» с Головиным на поле одержал победу над «Тулузой» в матче 14-го тура Лиги 1

«Монако» с Головиным на поле одержал победу над «Тулузой» в матче 14-го тура Лиги 1
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Завершился матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Тулуза». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако (Монако). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Стефани Фраппаром (Ле-Плесси-Бушар, Франция). Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Монако».

Франция — Лига 1 . 14-й тур
07 декабря 2024, суббота. 19:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 0
Тулуза
Тулуза
1:0 Синго – 50'     2:0 Эмболо – 82'    

В первом тайме команды не смогли распечатать ворота и ушли на перерыв при равном счёте. На 50-й минуте первый гол в матче забил защитник «Монако» Уилфрид Синго. На 82-й минуте Брил Эмболо удвоил преимущество хозяев. Александр Головин провёл на поле весь матч, но не сумел отметиться результативными действиями.

«Монако» набрал 29 очков в 14 матчах и расположился на второй строчке. «Тулуза» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 18 очков.

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