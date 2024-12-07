Баранник: уйти на перерыв со спокойной душой не получилось, это будет сигналом «Зениту»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Баранник прокомментировал положение сине-бело-голубых в текущем сезоне РПЛ перед зимней паузой.

«Положение «Зенита» в турнирной таблице не является каким-то критическим. Критично то, что «Зенит» показывал в последних двух играх. Все думали: две последние игры дома, «Крылья» и «Акрон» — шесть очков, мы со спокойной душой уйдём на перерыв. Но со спокойной душой не получилось. Возможно, это будет сигналом, который необходим «Зениту»: и клубу, и тренерскому штабу, и футболистам. Весеннюю часть чемпионата нужно начать во всеоружии», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.