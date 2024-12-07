Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вест Хэм» выступил с обращением о состоянии здоровья Майкла Антонио после страшной аварии

«Вест Хэм» выступил с обращением о состоянии здоровья Майкла Антонио после страшной аварии
Аудио-версия:
Комментарии

«Вест Хэм Юнайтед» выступил с заявлением о состоянии здоровья своего игрока Майкла Антонио, который попал в ДТП.

«Вест Хэм Юнайтед» может подтвердить, что Майкл Антонио находится в стабильном состоянии после дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня днём в Эссексе.

Майкл в сознании, общается и на данный момент находится под пристальным наблюдением в центральной лондонской больнице.

В это трудное время мы убедительно просим всех уважать частную жизнь Майкла и его семьи.

Клуб не будет давать дальнейших комментариев этим вечером, но опубликует дополнительную информацию в надлежащее время», — сообщает пресс-служба клуба.

«Вест Хэм» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 15 очков за 14 матчей.

Материалы по теме
Фото
Игрок «Вест Хэм Юнайтед» Антонио попал в серьёзное ДТП, клуб выступил с заявлением
Материалы по теме
Футболист «Вест Хэма» попал в жуткую аварию. Он жив, но выйдет ли снова на поле? LIVE
Live
Футболист «Вест Хэма» попал в жуткую аварию. Он жив, но выйдет ли снова на поле? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android