Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Вест Хэм» выступил с обращением о состоянии здоровья Майкла Антонио после страшной аварии

«Вест Хэм Юнайтед» выступил с заявлением о состоянии здоровья своего игрока Майкла Антонио, который попал в ДТП.

«Вест Хэм Юнайтед» может подтвердить, что Майкл Антонио находится в стабильном состоянии после дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня днём в Эссексе.

Майкл в сознании, общается и на данный момент находится под пристальным наблюдением в центральной лондонской больнице.

В это трудное время мы убедительно просим всех уважать частную жизнь Майкла и его семьи.

Клуб не будет давать дальнейших комментариев этим вечером, но опубликует дополнительную информацию в надлежащее время», — сообщает пресс-служба клуба.

«Вест Хэм» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 15 очков за 14 матчей.