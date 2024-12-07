Губернатор Самарской области Федорищев поздравил «Акрон» с победой над «Зенитом»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о победе «Акрона» над «Зенитом» в 18-м туре РПЛ со счётом 2:1.

«Добрый вечер, дорогие друзья. Пользуясь случаем хочу поздравить команду «Акрон» с победой. «Зенит» — сильнейшая команда, признанные мастера. Мы с огромным уважением относимся к их футболу. Очень рады, что сегодня на их домашнем поле смогли показать, что такое тольяттинский футбол.

Молодые, звонкие, сильные. Ребята, большое спасибо за красивую игру, за характер. Красавцы. Ровняемся на вас в спорте, да и не только, поэтому только вперед и как принято говорить последнюю неделю: чистый спорт», — говорится в сообщении Федорищева в телеграм-канале.

На 10-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар открыл счёт. Ответный мяч «Зенита» на 21-й минуте забил полузащитник Андрей Мостовой, ему ассистировал Густаво Мантуан. На 40-й минуте вывел гостей вперёд форвард Артём Дзюба. На 55-й минуте хавбек тольяттинской команды Кирилл Данилин получил красную карточку. На 70-й минуте нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра сравнял счёт, но после просмотра VAR гол отменён. В концовке матча был отменён ещё один гол «Зенита».

После 18 сыгранных матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 22 очка.