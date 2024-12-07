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Алексей Миллер: поздравляю болельщиков «Зенита» с открытием самого большого катка в мире

Алексей Миллер: поздравляю болельщиков «Зенита» с открытием самого большого катка в мире
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Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер обратился к жителям Петербурга и болельщикам «Зенита» после окончания 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались сине-бело-голубые и тольяттинский «Акрон». Игра проходила на домашнем поле «Зенита» (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Лончар – 10'     1:1 Мостовой – 21'     1:2 Дзюба – 40'    
Удаления: нет / Данилин – 55'

«Поздравляю всех петербуржцев, болельщиков «Зенита» с открытием самого большого катка в мире! Пространство «Газпром Арены» стало еще больше, краше и комфортней. «Газпром Арена» по праву считается одним из самых технологичных, современных стадионов в мире. Всем новых радостных эмоций и успехов во всем. «Зенит» — чемпион!», — приводит слова Миллера пресс-служба ФК «Зенит».

Напомним, санкт-петербургский клуб уходит на зимнюю паузу, располагаясь на первом месте турнирной таблицы РПЛ. В активе у клуба 39 очков в 18 турах чемпионата.

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