Алексей Миллер: поздравляю болельщиков «Зенита» с открытием самого большого катка в мире

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер обратился к жителям Петербурга и болельщикам «Зенита» после окончания 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались сине-бело-голубые и тольяттинский «Акрон». Игра проходила на домашнем поле «Зенита» (1:2).

«Поздравляю всех петербуржцев, болельщиков «Зенита» с открытием самого большого катка в мире! Пространство «Газпром Арены» стало еще больше, краше и комфортней. «Газпром Арена» по праву считается одним из самых технологичных, современных стадионов в мире. Всем новых радостных эмоций и успехов во всем. «Зенит» — чемпион!», — приводит слова Миллера пресс-служба ФК «Зенит».

Напомним, санкт-петербургский клуб уходит на зимнюю паузу, располагаясь на первом месте турнирной таблицы РПЛ. В активе у клуба 39 очков в 18 турах чемпионата.