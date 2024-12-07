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Дзюба падал на колени после победы над «Зенитом» и обнимал Нино. Фото матча с «Акроном»

Дзюба падал на колени после победы над «Зенитом» и обнимал Нино. Фото матча с «Акроном»
«Зенит» — «Акрон»
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7 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Акрон» одержал победу над «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Заурбека Тедеева.

Таким образом, «Зенит» потерпел второе поражение подряд в РПЛ.

На 10-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар открыл счёт. Ответный мяч «Зенита» на 21-й минуте забил полузащитник Андрей Мостовой, ему ассистировал Густаво Мантуан. На 40-й минуте вывел гостей вперёд форвард Артём Дзюба. На 55-й минуте хавбек тольяттинской команды Кирилл Данилин получил красную карточку.

Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Акрон» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.

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