Сергей Семак прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от «Акрона» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении от «Акрона» со счётом 1:2 в матче 18-го тура РПЛ.

«К сожалению, проиграли сегодня. Вторая домашняя встреча и два поражения, конечно, настроение не добавляют. По игре, думаю, похожа на предыдущий матч, очень легко пропустили — ошибка в обороне, навес, подбор, удар. Второй гол — передача на фланг, навес, удар, гол. Наверное, почти все подходы, которые были — даже моментами их не назовёшь, — футболисты «Акрона» реализовали.

Что касается нас, я думаю, что старались, но этого было недостаточно, чтобы сегодня победить. Моменты создавали, но нужно забивать. Самое важное не то, сколько ты владеешь мячом, сколько моментов создаёшь, а сколько ты забиваешь, и счёт на табло. К большому сожалению для нас, пропускаем легко, а голы нам даются тяжело. И их недостаточно для победы», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

На 10-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар открыл счёт. Ответный мяч «Зенита» на 21-й минуте забил полузащитник Андрей Мостовой, ему ассистировал Густаво Мантуан. На 40-й минуте вывел гостей вперёд форвард Артём Дзюба. На 55-й минуте хавбек тольяттинской команды Кирилл Данилин получил красную карточку. На 70-й минуте нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра сравнял счёт, но после просмотра VAR гол отменён. В концовке матча был отменён ещё один гол «Зенита».

После 18 сыгранных матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 22 очка.