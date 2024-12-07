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Люди с никами игроков «Крыльев» критикуют клуб за поздравление «Акрона» с победой

Люди с никами игроков «Крыльев» критикуют клуб за поздравление «Акрона» с победой
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Пользователи Телеграма с никнеймами игроков «Крыльев Советов» оставили гневные комментарии под постом клуба, в котором самарская команда поздравила «Акрона» с победой над «Зенитом» со счётом 2:1 в матче 18-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Лончар – 10'     1:1 Мостовой – 21'     1:2 Дзюба – 40'    
Удаления: нет / Данилин – 55'
  • «Это канал «Крыльев», а не «Акрона» (Пользователь с ником «Богдан Овсянников»);
  • »Это канал «Крыльев», а не «Акрона» (Пользователь с ником «Владислав Шитов»);
  • «Это канал «Крыльев», а не «Акрона» (Пользователь с ником «Александр Солдатенков»).

На 10-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар открыл счёт. Ответный мяч «Зенита» на 21-й минуте забил полузащитник Андрей Мостовой, ему ассистировал Густаво Мантуан. На 40-й минуте вывел гостей вперёд форвард Артём Дзюба. На 55-й минуте хавбек тольяттинской команды Кирилл Данилин получил красную карточку. На 70-й минуте нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра сравнял счёт, но после просмотра VAR гол отменён. В концовке матча был отменён ещё один гол «Зенита».

После 18 сыгранных матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 22 очка.

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