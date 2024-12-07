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Ювентус — Болонья, результат матча 7 декабря 2024, счёт 2:2, Серия А 2024-2025

«Ювентус» вырвал ничью на 90+2-й минуте в матче 15-го тура Серии А с «Болоньей»
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Завершился матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором встречались туринский «Ювентус» и «Болонья». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Маркетти (Италия). Матч завершился со счётом 2:2.

Италия — Серия А . 15-й тур
07 декабря 2024, суббота. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 2
Болонья
Болонья
0:1 Ндой – 30'     0:2 Побега – 52'     1:2 Копмейнерс – 62'     2:2 Мбангула – 90+2'    

Счёт в матче был открыт на 30-й минуте, отличился полузащитник «Болоньи» Дан Ндой. На перерыв гости ушли с минимальным преимуществом. На 52-й минуте Томмазо Побега удвоил счёт. На 62-й минуте Тён Копмейнерс сократил отставание хозяев. На 90+2-й минуте Самюэль Мбангула сравнял счёт.

«Ювентус» набрал 27 очков в 15-ти матчах и расположился на шестой строчке. «Болонья» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 22 очка.

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