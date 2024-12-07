«Ювентус» вырвал ничью на 90+2-й минуте в матче 15-го тура Серии А с «Болоньей»

Завершился матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором встречались туринский «Ювентус» и «Болонья». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Маркетти (Италия). Матч завершился со счётом 2:2.

Счёт в матче был открыт на 30-й минуте, отличился полузащитник «Болоньи» Дан Ндой. На перерыв гости ушли с минимальным преимуществом. На 52-й минуте Томмазо Побега удвоил счёт. На 62-й минуте Тён Копмейнерс сократил отставание хозяев. На 90+2-й минуте Самюэль Мбангула сравнял счёт.

«Ювентус» набрал 27 очков в 15-ти матчах и расположился на шестой строчке. «Болонья» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 22 очка.