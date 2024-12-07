«Ювентус» вырвал ничью на 90+2-й минуте в матче 15-го тура Серии А с «Болоньей»
Поделиться
Завершился матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором встречались туринский «Ювентус» и «Болонья». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Маркетти (Италия). Матч завершился со счётом 2:2.
Италия — Серия А . 15-й тур
07 декабря 2024, суббота. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 2
Болонья
Болонья
0:1 Ндой – 30' 0:2 Побега – 52' 1:2 Копмейнерс – 62' 2:2 Мбангула – 90+2'
Счёт в матче был открыт на 30-й минуте, отличился полузащитник «Болоньи» Дан Ндой. На перерыв гости ушли с минимальным преимуществом. На 52-й минуте Томмазо Побега удвоил счёт. На 62-й минуте Тён Копмейнерс сократил отставание хозяев. На 90+2-й минуте Самюэль Мбангула сравнял счёт.
«Ювентус» набрал 27 очков в 15-ти матчах и расположился на шестой строчке. «Болонья» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 22 очка.
Комментарии
- 7 декабря 2024
-
22:17
-
22:15
-
21:56
-
21:52
-
21:45
-
21:32
-
21:32
-
21:30
-
21:26
-
21:15
-
21:04
-
21:00
-
20:58
-
20:57
-
20:52
-
20:35
-
20:33
-
20:20
-
20:20
-
20:17
-
20:06
-
20:01
-
20:00
-
19:57
-
19:56
-
19:51
-
19:51
-
19:48
-
19:46
-
19:43
-
19:30
-
19:28
-
19:24
-
19:22
-
19:22