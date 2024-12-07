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«Аль-Хиляль» вырвал победу в концовке матча с «Аль-Раедом» в 13-м туре Про-лиги

«Аль-Хиляль» вырвал победу в концовке матча с «Аль-Раедом» в 13-м туре Про-лиги
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Завершился матч 13-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Раед». Игра проходила на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 3:2.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 13-й тур
07 декабря 2024, суббота. 20:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
3 : 2
Аль-Раед
Бурайда
0:1 Эль-Беркауи – 7'     1:1 Милинкович-Савич – 42'     1:2 Сунбул – 77'     2:2 Леонардо – 87'     3:2 Аль-Булайхи – 90+10'    

На седьмой минуте забил игрок «Аль-Раеда» Карим Эль-Беркауи с передачи Мохаммеда Аль-Досери. На 42-й минуте полузащитник «Аль-Хилял» Сергей Милинкович-Савич сравнял счёт с передачи нападающего Малкома. На 77-й минуте игрок «Аль-Раеда» Яхья Сунбул вновь вывел свою команду вперёд. На 87-й минуте забил нападающий «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо. На 90+10-й минуте отличился игрок «Аль-Хиляля» Али Аль-Булайхи.

«Аль-Хиляль» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 34 очка за 13 игр. «Аль-Раед» с 14 очками идёт на 13-м месте.

Турнирная таблица Саудовской Аравии
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