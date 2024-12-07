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Представитель Дзюбы прокомментировал победу «Акрона» над «Зенитом» и гол Артёма

Представитель Дзюбы прокомментировал победу «Акрона» над «Зенитом» и гол Артёма
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Леонид Гольдман, являющийся представителем нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, прокомментировал победу тольяттинской команды над «Зенитом» со счётом 2:1 в матче 18-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Лончар – 10'     1:1 Мостовой – 21'     1:2 Дзюба – 40'    
Удаления: нет / Данилин – 55'

«Я думаю, что сегодняшняя победа «Акрона» — очередное доказательство того, что если ты делаешь всё правильно, честно и по справедливости, то тебя обязательно бог за это вознаградит. Поэтому безумно счастлив за Артёма, безумно счастлив за команду, счастлив за себя. В том числе — не зря мы летом провели такую колоссальную работу.

Немало было нервов потрачено и летом, да и сейчас в каждом матче тратится огромное количество нервных клеток. Наверное, сегодня их было потрачено на все ближайшие три месяца», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».

На 10-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар открыл счёт. Ответный мяч «Зенита» на 21-й минуте забил полузащитник Андрей Мостовой, ему ассистировал Густаво Мантуан. На 40-й минуте вывел гостей вперёд форвард Артём Дзюба. На 55-й минуте хавбек тольяттинской команды Кирилл Данилин получил красную карточку. На 70-й минуте нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра сравнял счёт, но после просмотра VAR гол был отменён. В концовке матча был отменён ещё один мяч «Зенита».

После 18 проведённых встреч «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 22 очка.

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