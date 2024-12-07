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Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест, результат матча 7 декабря 2024, счёт 2:3, АПЛ 2024-2025

«Манчестер Юнайтед» уступил «Ноттингем Форест» в матче 15-го тура АПЛ
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Завершился матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом (Англия). Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Ноттингем Форест».

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
07 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Миленкович – 2'     1:1 Хойлунд – 18'     1:2 Гиббс-Уайт – 47'     1:3 Вуд – 54'     2:3 Фернандеш – 61'    

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте, отличился защитник «Ноттингем Форест» Никола Миленкович. На 18-й минуте Расмус Хойлунд сравнял счёт. На перерыв команды ушли при равенстве на табло. На 47-й минуте «Ноттингем Форест» снова вышел вперёд, забил Морган Гиббс-Уайт. На 45-й минуте Крис Вуд забил третий мяч гостей. На 61-й минуте Бруну Фернандеш отыграл один мяч.

«Манчестер Юнайтед» набрал 19 очков в 15 матчах и расположился на 13-й строчке. «Ноттингем Форест» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 очков.

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