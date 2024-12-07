«Манчестер Юнайтед» уступил «Ноттингем Форест» в матче 15-го тура АПЛ

Завершился матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом (Англия). Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Ноттингем Форест».

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте, отличился защитник «Ноттингем Форест» Никола Миленкович. На 18-й минуте Расмус Хойлунд сравнял счёт. На перерыв команды ушли при равенстве на табло. На 47-й минуте «Ноттингем Форест» снова вышел вперёд, забил Морган Гиббс-Уайт. На 45-й минуте Крис Вуд забил третий мяч гостей. На 61-й минуте Бруну Фернандеш отыграл один мяч.

«Манчестер Юнайтед» набрал 19 очков в 15 матчах и расположился на 13-й строчке. «Ноттингем Форест» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 очков.